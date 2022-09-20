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Şüpheli şahıslara yönelik çalışmalarda 5 kişiye işlem yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Şüpheli şahıslara yönelik çalışmalarda 5 kişiye işlem yapıldı

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik operasyonda 5 kişiye işlem yapılırken, uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik operasyonda 5 kişiye işlem yapılırken, uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet kurusıkı tabanca ile 5 mermi ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan S.D., Y.A. isimli şüphelilere idari işlem, Y.B.T., T.K. ve E.T. isimli şüphelilere ise adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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