Şüpheli şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde park halindeki aracın içerisinde bulunan E.Ö., N.K., Y.B, N.G ve H.Ç. isimli şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi'nde kanal kenarı mevkiinde de K.T. ve H.S. isimli şahısları uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalarken, şahısların yapılan üst aramasında 15 gram metamfatemin ele geçirildi.

7 şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN