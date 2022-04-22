Şüpheli şahıs uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüpheli şahıs uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şüpheli şahıs uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı

Samsun'da şüphe üzerine polisin yaptığı kontrolde üzerinde ve adresinde uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da şüphe üzerine polisin yaptığı kontrolde üzerinde ve adresinde uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde şüphe üzerine polis tarafından üzerinde ve evinde arama yapılan K.C.T.(25) 1 kilo 222 gram esrar, 40,54 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ile yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.C.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title