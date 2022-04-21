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Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi

Aydın'da hastane duvarındaki şüpheli paket ekipleri harekete geçirirken, kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan çorap çıktı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da hastane duvarındaki şüpheli paket ekipleri harekete geçirirken, kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan çorap çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Devlet Hastanesi'nin bahçe duvarına bırakılan kadın çantası kısa süreli panik oluşturdu. Çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak bomba imha ekiplerinin gelmesini bekledi. Gelen ekipler hazırlığın ardından şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan kadın çantasından çok sayıda çorap çıkarken, vatandaşlar derin bir nefes aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Hastane, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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