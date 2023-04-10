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Şüpheli otomobilde, tarihi eserler ele geçirildi

Şüpheli otomobilde, tarihi eserler ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin içerisinde tarihi eser olduğu düşünülen çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin içerisinde tarihi eser olduğu düşünülen çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, yol emniyeti ve kontrolü esnasında durdurulan bir araç içesinde yolculuk yapan bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, bir adet 12 cm uzunluğunda ibrik, bir adet 6 cm uzunluğunda fotoğraf, bir adet 12 cm uzunluğunda sfenks heykeli, bir adet yüzük, bir adet 7x7 ebatlarında saat ele geçirildi. Tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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