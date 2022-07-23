Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar - Haberler

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Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar

Kayseri'de denetim yapan Güven Timleri'ni görünce üzerindeki şüpheli maddeyi saklamaya çalışan 2 kişi, ekiplerden kaçamadı.

Kayseri'de denetim yapan Güven Timleri'ni görünce üzerindeki şüpheli maddeyi saklamaya çalışan 2 kişi, ekiplerden kaçamadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Talas ilçesinde denetim yaptı. Denetimlerde durumundan şüphelendikleri A.K. ve B.C.'yi sorgulamak isteyen ekipler, şahısların yanlarına gelirken metruk bir bina bahçesine folyoya sarılı şüpheli madde attığını gördü.

Uyuşturucu olduğu değerlendirilen 7.48 gram madde ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, A.K. ve B.C. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Kayseri 3. Sayfa Haberler

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