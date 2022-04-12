Şüpheli hareketleri ele verdi, üzerinden uyuşturucu madde ve aparatları çıktı - Haberler

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Şüpheli hareketleri ele verdi, üzerinden uyuşturucu madde ve aparatları çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli hareketleri ele verdi, üzerinden uyuşturucu madde ve aparatları çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen sürücünün üstünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen sürücünün üstünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi D-100 Karayolu Ormanköy ışıklarında uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları çekici sürücüsü E.D.'nin plaka ve GBT işlemleri sırasında şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Durum üzerine araçtan indirilen sürücünün üzerinde arama yapıldı. Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişek, 6 paket metamfetamin, 1 paket sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu, Uyuşturucu, Akyazı, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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