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Şüpheli hareketleri ele verdi, jandarmadan kaçamadı

Şüpheli hareketleri ele verdi, jandarmadan kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri 9 kişiyi yakaladı.

Aydın'da uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri 9 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim, İncirliova, Karacasu, Koçarlı, Söke ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında şüpheli hareketlerde bulunan 9 şüpheli şahıstan 6'sının uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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