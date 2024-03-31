81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Çalıntı İnşaat Demiri Operasyonu: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan at arabasında ele geçirilen kilolarca çalıntı inşaat demiri muhafaza altına alınırken, çaldıkları inşaat malzemelerini boş bir arazide saklayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçesi'nde Şehit Cengiz Kuloğlu Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen rutin devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen ve 3 şahsın bulunduğu bir at arabası durduruldu. Ekipler ilk olarak şüpheli at arabasının içerisindeki S.D., T.D. ve D.Ç. isimli şüphelileri sorguladı. Ardından at arabasında yapılan incelemelerde 3 adet 2 metre uzunluğunda inşaat iskele demiri, 9 adet 1,5 metre uzunluğunda inşaat demiri ele geçirildi. Çalışmalar esnasında bir vatandaşa ait olan inşaat malzemelerinin boş bir araziye taşındığı belirlenirken, arazide 17 adet 1,5 metre uzunluğunda inşaat demiri, 1 inşaat iskele demiri ve 1 el arabası daha muhafaza altına alındı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Hırsızlık Adliye Polis 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI | 2024 Yerel Seçimlerinde sandıkların yüzde kaçı açıldı? 2024 KIRŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırşehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KIRKLARELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırklareli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BURSA İNEGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa İnegöl'de hangi parti, kim önde? Alper Taban mı, Hasan Eroğlu mu kazanıyor? 31 MART 2024 BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI | Bahçelievler'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Bahçelievler Yerel Seçim sonuçları! 2024 BURSA HARMANCIK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Harmancık'ta hangi parti, kim önde? Yılmaz Ataş mı, Haşim Ali Arıkan mı kazanıyor? 2024 KIRIKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırıkkale'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları! 2024 BURSA GÜRSU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gürsu'da hangi parti, kim önde? Mustafa Işık mı, Haşim Öztürk mü kazanıyor? 2024 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kars'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Avcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Avcılar Yerel Seçim sonuçları! 2024 BURSA GEMLİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gemlik'te hangi parti, kim önde? Refik Yılmaz mı, Şükrü Deviren mi kazanıyor? 2024 EYÜPSULTAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Eyüpsultan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Denizli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Bağcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Bağcılar Yerel Seçim sonuçları!
title