Şüpheli araçtan tabanca çıktı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçarlı ile Germencik ilçesi arası bağlantı yolu üzerinde icra edilen devriye esnasında durdurulan bir araç içerisinde bulunan şüpheli şahsın üzerinden 1 adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 7 adet 9 mm fişek ele geçirilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN