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Şüpheli araçtan tabanca çıktı

Şüpheli araçtan tabanca çıktı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçarlı ile Germencik ilçesi arası bağlantı yolu üzerinde icra edilen devriye esnasında durdurulan bir araç içerisinde bulunan şüpheli şahsın üzerinden 1 adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 7 adet 9 mm fişek ele geçirilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Koçarlı Aydın 3. Sayfa Haberler

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