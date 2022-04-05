Şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı - Haberler

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Şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı

Hatay'ın Payas ilçesinde park halindeki şüpheli araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde park halindeki şüpheli araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Sokak içerisinde park halinde bekleyen bir otomobili fark etti. İçerisinde sürücüsü bulunan araçta şüphe üzerine yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait bir adet şarjör ile 13 adet mermi yakalandı.

Araç sürücüsü M.K.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Hisarcık, Tragger, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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