Şüpheli araçtan doldurulmuş 9 bin 600 adet makaron ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada doldurulmuş halde 9 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada doldurulmuş halde 9 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 9 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU