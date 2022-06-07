Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu ilaç ele geçirildi - Haberler

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Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu ilaç ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu ilaç ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 80 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan yeşil reçeteli sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 80 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan yeşil reçeteli sentetik hap ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdiği esnada, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan aramada, 1 koli içerisindeki 55 pakette (her bir pakette 56 adet hap bulunan) toplamda 3 bin 80 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan yeşil reçeteli sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı talimatı ile araçta bulunan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında soruşturma işlemleri başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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