Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı - Haberler

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Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli araçtan 4 bin adet uyuşturucu hap çıktı

UŞAK (İHA) – Uşak'ta narkotik ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 4 bin 452 adet uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

UŞAK (İHA) - UŞAK (İHA) – Uşak'ta narkotik ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 4 bin 452 adet uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak il merkezinde şüphelendikleri bir aracı durduran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada 4 bin 452 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Narkotik, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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