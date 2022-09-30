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Şüpheli araçtan 307 litre kaçak içki çıktı

3. Sayfa Haberleri

Şüpheli araçtan 307 litre kaçak içki çıktı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 307 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 307 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde Edirne İl Merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada toplam 307 litre kaçak içki ele geçirildi. Söz konusu kaçak içkilere Cumhuriyet savcısının talimatı ile el konularak yasal süreç başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele Jandarma Edirne 3. Sayfa Haberler

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