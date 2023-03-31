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Şüpheli araçtan 3 kilogram esrar çıktı

Şüpheli araçtan 3 kilogram esrar çıktı

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta polis ekiplerinin şüphelendiği bir araçta yapılan aramada 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Uşak'ta polis ekiplerinin şüphelendiği bir araçta yapılan aramada 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 3 kilo 100 gram esrar ele geçirilirken araçtaki K.H. ve G.M. ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Uşak 3. Sayfa Haberler

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