Şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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Şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan devriye esnasında şüpheli bir araçta bulunan 2 kişiden bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan devriye esnasında şüpheli bir araçta bulunan 2 kişiden bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Muttalip'a bağlı Emirler Mahallesi Kanal Boyu mevkiinde Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerinin devriyesi esnasında park halinde bulunan ve içerisinde iki şahsın bulunduğu şüpheli araç kontrol edildi. Araçta bulunan iki şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada; 3 gram metamfetamin ve 1 adet 'Bong' olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla iki şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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