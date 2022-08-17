Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şüphe üzerine durdurularak aranan araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şüphe üzerine durdurularak aranan araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşıklar Tepesi Mevkii'ne giden bir araçtan silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin aramalarında araç, Aşıklar Tepesi'nde park halinde bulundu. Araç içerisinde bulunan 3 kişiden biri polis ekiplerini görünce elinde bulunan çanta ile ormanlık alana kaçtı. Polis ekipleri ile kaçan şahıs arasında yaşanan kısa süreli kovalamacının ardında kaçan şahıs yakalandı.

Yapılan kimlik kontrollerinde kaçan şahsın A.G. ve diğer iki şahsın da isimlerinin M.C.B. ve S.C. olduğu tespit edildi. Araç içinde yapılan aramada; 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 3 parça halinde yaklaşık 1,5 gram metanfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu maddeyi kullanmakta kullanılan aparat ve reçeteye tabi haplar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA