Şüpheli araçta boya kutusunda 'skunk' ele geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, boyu kutusu içerisine gizlenmiş 1 kilo 56 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında Z.K. idaresindeki şüpheli bir araç durduruldu. Araç detaylı arama yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne çektirildi. Yapılan inceleme neticesinde araçta bulunan boya kutusunun içerisine gizlenmiş 1 kilo 56 gram 'skunk' maddesi ele geçirildi. Esrarın hammaddesi Hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen skunk'un esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Z.K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - KONYA