Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüpheli araç incelendi, sürücüsünün öldüğü anlaşıldı

3. Sayfa Haberleri

Şüpheli araç incelendi, sürücüsünün öldüğü anlaşıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde kara saplanan araç araç şüphe üzerine incelendi, yapılan incelemede sürücüsünün direksiyon başında öldüğü anlaşıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kara saplanan araç araç şüphe üzerine incelendi, yapılan incelemede sürücüsünün direksiyon başında öldüğü anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas ili Gürün ilçesi Suçatı - Boğaziçi mahallesinde meydana geldi. Kapa saplanmış vaziyette bulunan 06 GP 906 plakalı araç şüphe üzerine incelendi. Araçta hareketsiz duran bir kişinin olduğu fark edildi. Olay sağlık ekipleri ile intikal edilmiş, araç içerisinde bulunan şahsın ölmüş olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada şahsın Bağlıçay köyünde ikamet eden M.D(75) olduğu anlaşıldı. Gürün Devlet Hastanesi'ne getirilerek ilk ölü muayenesi yapılmış, kesin ölüm sebebinin tespiti için Otopsi Sivas Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. M.D'nin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Suçatı Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title