Eskişehir'de Şüphelilere Yönelik Uygulamada 36 Şahıs ve 21 Araç Sorgulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla belli bir bölgede şüphelilere yönelik yürütülen uygulamalarda 36 şahsa ve 21 araca sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Şehit Cengiz Kuloğlu Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Şeker Fabrikası Cami ve çevresinde uygulama yapıldı. Halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 36 şahıs ve 21 araç sorgulandı. Yetkililer, uygulamaların devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR