Şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi. Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma esnasından durumundan şüphelenilen F.G. isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 15,45 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli F.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.