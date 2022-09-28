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Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan bir kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan bir kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen E.A. durdurularak kontrolü yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 3 parça halinde uyuşturucu madde ve 9 bin 730 TL para bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, E.A. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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