Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı - Haberler

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Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüphelenilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç önleme faaliyetleri çerçevesinde Tepebaşı ilçesinde şüphelenilen bir şahsı durdurdu. Şüpheli H.K'ın üzerinde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan H.K.'ın Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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