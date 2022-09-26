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Şüphelenilen araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

3. Sayfa Haberleri

Şüphelenilen araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde devriye ekiplerinin şüphelendiği araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde devriye ekiplerinin şüphelendiği araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre devriye ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir aracın durumundan şüphelendi. Araçta ve yanında bulunan C.C.Ç, K.S., G.K. ve İ.T. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, 20 adet dolu fişek, 38 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ve içme aparatı ile 5 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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