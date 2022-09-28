Şüphelenerek durdurdukları araçtan uyuşturucu çıktı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Hendek ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri şüphelendikleri aracı durdurdu. Sakarya'nın Hendek ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri şüphelendikleri aracı durdurdu. Uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi'nde jandarma ekipleri devriye esnasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan A.B. ve U.K. isimli şahısların üst aramalarında 80 gram kubar esrar ile 30 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise kubar esrar içmeye yarayan aparat ile 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler

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