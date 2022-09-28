Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüphelenerek durdurdukları araçtan uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Şüphelenerek durdurdukları araçtan uyuşturucu çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri şüphelendikleri aracı durdurdu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri şüphelendikleri aracı durdurdu. Uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi'nde jandarma ekipleri devriye esnasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan A.B. ve U.K. isimli şahısların üst aramalarında 80 gram kubar esrar ile 30 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise kubar esrar içmeye yarayan aparat ile 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title