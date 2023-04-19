Şüphe üzerine durduruldu uyuşturucudan tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında çok sayıda uyuşturucu madde ile 12 bin 380 TL nakit para ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında çok sayıda uyuşturucu madde ile 12 bin 380 TL nakit para ele geçirildi. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Şehzadeler ilçesinin Yarhasanlar Mahallesinde 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 17 fişek halinde satışa hazır toplam 33,33 gram metamfetamin maddesi, 8 fişek halinde satışa hazır toplam 3,71 gram bonzai maddesi, 2 parça halinde toplam 94,02 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 380 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili Şüpheli M.K. (44) 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA