Şüphe üzerine durduruldu, çaldığı malzemelerle yakalandı Gaziantep'te şüphe üzerine bekçiler tarafından durdurulan şahsın taşıdığı malzemelerin çalıntı olduğu ortaya çıktı Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde elinde çuval ve malzemelerle yürüyen şahıs bekçiler tarafından durduruldu.

Şüphe üzerine durduruldu, çaldığı malzemelerle yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te şüphe üzerine bekçiler tarafından durdurulan şahsın taşıdığı malzemelerin çalıntı olduğu ortaya çıktı

Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde elinde çuval ve malzemelerle yürüyen şahıs bekçiler tarafından durduruldu. Şüphe üzerine durdurulan şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, T.D. olduğu isimli şahsın başta hırsızlık olmak çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şahsın, taşıdığı çuval ve poşetlerde bulunan malzemelerin çalıntı olduğu tespit edilirken şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

T.D'nin gözaltına alındığı anlar ve ele geçirilen malzemeler ise bekçilerin yaka kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.