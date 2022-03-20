Şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde uyuşturucu bulundu

DÜZCE (İHA) - Düzce'de şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Akçakoca ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücünün yapılan GBT sorgulamasında 2 ayrı suçtan toplamda 600 TL para cezası ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Sürücünün üzerinde de bir miktar metamfetamin bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 34,4 gram metamfetamin, 160 gram bonzai, 134 uyuşturucu hap, 11 makorana sarılı uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız silah ve bu silaha ait 82 fişek, başka bir silaha ait 129 fişek, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 270 TL ele geçirildi. Şüpheli ve ev arkadaşı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ev arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa