Şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde uyuşturucu bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde uyuşturucu bulundu

Düzce'de şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Akçakoca ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücünün yapılan GBT sorgulamasında 2 ayrı suçtan toplamda 600 TL para cezası ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Sürücünün üzerinde de bir miktar metamfetamin bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 34,4 gram metamfetamin, 160 gram bonzai, 134 uyuşturucu hap, 11 makorana sarılı uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız silah ve bu silaha ait 82 fişek, başka bir silaha ait 129 fişek, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 270 TL ele geçirildi. Şüpheli ve ev arkadaşı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ev arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE

Şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Uyuşturucu, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title