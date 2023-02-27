Şüphe üzerine durdurulan şahıstan silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde, silah ve silaha ait fişekler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde, silah ve silaha ait fişekler ele geçirildi.

Olay, Söke ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan Y.K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör ve 10 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Öte yandan şahsın yapılan sorgulamasında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak' suçundan arandığı ve hakkında toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için jandarma karakoluna götürüldü. - AYDIN