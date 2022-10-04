Şüphe üzerine durdurulan şahısta eroin ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir şahsın üzerinde eroin ele geçirildi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir şahsın üzerinde eroin ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve şoförün üzerinde arama yapan ekipler 6.5 gram eroin ele geçirildi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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