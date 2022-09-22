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Şüphe üzerine durdurulan iki kişiden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Şüphe üzerine durdurulan iki kişiden uyuşturucu çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan aramalarda iki kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan aramalarda iki kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Keşan'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerine devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yapılan kontrollerde, Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen iki kişiyi durdurdu.

Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, N.A. isimli şahsın üzerinden 19 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı olduğu değerlendirilen madde ele geçirilirken, M.A. isimli şahsın üzerinden de 10 adet uyuşturucu hap ve mavi poşet içerinde bir miktar esrar olduğu değerlendirilen madde çıktı.

Yakalanan maddelere el konulurken, iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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