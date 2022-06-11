Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Haberler

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerinin bir araçta ele geçirdiği uyuşturucu maddeyle ilgili yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerinin bir araçta ele geçirdiği uyuşturucu maddeyle ilgili yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun yolundaki çalışmalarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki F.E. adlı şahsın üst aramasını yapan narkotik ekipleri, 102,59 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. F.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.E., Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıktı. Şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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