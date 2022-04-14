Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Haberler

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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Düzce'de jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ve şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ve şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler araç içinde ve araçta bulunan 3 şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda fişek halinde 1 gram metamfetamin, 2 fişek halinde 6 gram bonzai, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 26 gram bonzai ve 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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