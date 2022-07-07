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Şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 4,15 gram eroin ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 4,15 gram eroin ele geçirildi.

Dinar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri Dinar ve çevre ilçelerdeki uyuşturucu ile mücadelesine kararlı bir şekilde devam ederek ilçesinde durdurduğu araçlarda arama yaptı. Biri araçta yapılan aramalarda 4.15 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili İ.Ş ve G.A. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Karahisar 3. Sayfa Haberler

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