Şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 bin 150 lira sahte para çıktı - Haberler

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Şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 bin 150 lira sahte para çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 bin 150 lira sahte para çıktı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonetteki iki şahsın yapılan üst aramasında 63 adet sahte 50 TL ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonetteki iki şahsın yapılan üst aramasında 63 adet sahte 50 TL ele geçirildi.

Düzce il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolunda uygulama gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki sürücü ve yolcunun üst araması yapıldı. Aramada şahısların üzerinden 63 adet sahte 50 TL'lik banknot ele geçirildi.

Şahıslar, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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