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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durduran araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durduran araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine takibe aldığı bir aracı durdurdu. Aracı ve araçtaki şahısların üzerini arayan ekipler 183 adet sentetik ecza maddesi, bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ile 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan İ.B., M.İ., S.İ. ve H.Ç. ve F.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden F.S. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ayrıca uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından, diğer 4 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Akşehir Konya 3. Sayfa Haberler

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