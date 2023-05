Şüphe üzerine durdurulan araçta bir şüpheli ile kaçak yakalandı

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta başkasına ait kimliği kullandığı tespit edilen şüpheli ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan başka bir kaçak şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince devriye görevi esnasında park halinde bir araç şüphe üzerine durdurdu. Araç içindeki U.K. ve A.T. isimli şahısların sorgulanması yapıldı. Sorgu sonucunda U.K. isimli şahsın ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından ayrı ayrı 4 ay 15 gün ve 1 yıl 16 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. A.T. isimli şahsın ise kendisini M.T. olarak tanıttığı ortaya çıktı. Araçta yapılan arama neticesinde 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. A.T. isimli şahıs hakkında başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan adli işlem uygulandı. Şahıslar adli mercilere sevk edilerek U.K.'nın tutuklanıp cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR