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Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan şahıs gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahsın Samsun'da gözaltına alındığını duyurdu.

Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan A.Y. adlı şahıs, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs "Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Samsun'da gözaltına alındığını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Süper Kupa Samsun Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Spor Güncel Haberler

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