Sünnet düğünü konvoyunda silahla ateş açan şüpheli yakalandı

Maltepe'de sünnet düğünü konvoyunda otomobilin içinden silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı. Polis ekipleri sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçti ve şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

MALTEPE'de sünnet düğünü konvoyunda otomobilin içinden silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde sünnet düğünü konvoyu yapan gruptaki bir kişi arabanın içinden havaya peş peşe ateş açtı. O anların sosyal medya yayılmasıyla polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda havaya ateş açan kişinin M.Ç. (42) olduğunu tespit etti. Havaya kurusıkı tabanca ile ateş ettiği belirlenen M.Ç., 22 Eylül Cuma günü Maltepe'de yakalandı. M.Ç. yakalanırken olayda kullandığı kurusıkı tabancada yanında bulundu. Şüphelinin 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.