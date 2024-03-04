Sungurlu'da Yol Ortasında Kalan Otomobil Gece Bekçileri Tarafından Kenara Çekildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde arıza yapan bir otomobil, gece bekçileri tarafından yol kenarına çekildi. Trafik polisleri de güvenlik önlemi aldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda arıza yapan Ali Keleş otomobil yol ortasında kaldı. Devlet Hastanesi kavşağında aracıyla mahsur kalan otomobil sürücüsünün yardımına kazadan dönen trafik polisleri ve gece bekçileri koştu.
Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alırken, gece bekçileri aracı yol kenarına çekti. - ÇORUM