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Sungurlu'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Ortaya Çıktı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin kontrolünü kaybederek orta refüje çıkması güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinden kontrolü kaybedilen otomobil orta refüje çıkarken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Budaközü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Çorum Güvenlik Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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