Sungurlu'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet E. yönetiminde ki 42 AFF 459 plakalı otomobil, Sungurlu- Kırıkkale kara yolu Kemallı Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile Muhammet A. ve Muhammet T. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.