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Sungurlu'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

14 Aralık 2023 15:45 Güncelleme: 15:46 Abone Ol

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.