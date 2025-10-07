Sungurlu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Kaleli (21) idaresindeki 07 BGS 738 plakalı motosiklet, aynı istikamete seyir halinde olan Atilla E. yönetimindeki 48 AHD 531 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaleli'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM