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Sungurlu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Fatma Y. yönetimindeki 19 ABH 219 plakalı otomobil, Hitit Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sungurlu Çorum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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