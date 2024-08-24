Sungurlu'da Kaldırıma Çarpan Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Z.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi E.K. yaralandı. Yaralılara o sırada yoldan geçen Amasya'ya ait ambulansta bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM