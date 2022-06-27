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Sungurlu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle, bir apartmanın balkonundan caddeye beton parçaları düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sungurlu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle, bir apartmanın balkonundan caddeye beton parçaları düştüÇORUM Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle, bir apartmanın balkonundan beton parçaları caddeye düştü.

Sungurlu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle, bir apartmanın balkonundan caddeye beton parçaları düştü

ÇORUM Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle, bir apartmanın balkonundan beton parçaları caddeye düştü. O sırada kimsenin olmaması bir facia yaşanmasını önledi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı nedeniyle, Sunguroğlu Mahallesi Belediye Caddesinde bulunan bir apartmanın balkon kısmından beton parçalar caddeye düştü. Gündüz saatlerinde insanların yoğun olarak kullandığı alana düşen beton parçaları kimseye zarar vermezken, cadde esnafı durumu belediyeye haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Belediyesi İtfaiye ekipleri, balkondan düşme ihtimali olan beton parçaları kazırken, caddedeki parçaları da temizlediler.

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - 3. Sayfa

Sungurlu Çorum 3. Sayfa Yerel Haberler

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