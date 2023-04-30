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Sungurlu'da 3 araç birbirine girdi

Sungurlu'da 3 araç birbirine girdi

3. Sayfa Haberleri

Sungurlu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Sungurlu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Sungurlı- Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baktat Tesisleri yakınlarında, sürücüleri öğrenilemeyen 05 FS 467, 19 SB 635 ve 55 AP 171 plakalı üç araç birbirine girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapandı.

Araçların çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Sungurlu Tragger 3. Sayfa Haberler

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