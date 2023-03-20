Sundurmadan düşen parça tehlike saçtı

Samsun'un Bafra ilçesinde okulun sundurmasından düşen parça depremzedenin telefonun üzerine düştü.

Olay, Altınyaprak İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman depreminde babasını ve yakınlarını kaybeden

Furkan Bilal Gelerli, annesiyle birlikte Bafra'ya geldi. Gelerli, Altınyaprak İlkokulu önünden geçerken okul bahçesinde İstiklal Marşının okunması üzere elindeki telefonu okulun duvarına koyarak saygı duruşunda durdu. Durduğu yerde okulun bahçesinde bulunan sundurmadan kopan parça Furkan Bilal Gelerli' nin omzuna düştü. Oradan da saygı duruşu için duvarın üzerine koyduğu telefonun üzerine düştü. Gelerli olayı yara almadan atlatırken, telefonu parçalandı.

Şikayetçi olan Furkan Bilal Gelerli, ifade vermek için polis merkezine götürüldü. - SAMSUN