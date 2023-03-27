Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanhisar'da uyuşturucu madde kullanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Sultanhisar'da uyuşturucu madde kullanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu madde kullanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu madde kullanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sultanhisar'da gerçekleştirilen devriyeler esnasında dört şahıs şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yakalandı. Üç şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultanhisar Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title